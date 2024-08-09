ضبط مدير شركة استولى على أموال المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مدير شركة إلحاق عمالة بالخارج؛ استولى على أموال مواطنين بزعم تسهيل سفرهم للخارج بمنطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل، إلى قيام مدير مسئول عن شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وذلك بزعم قدرته على تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، فضلاً عن قيامه بالترويج لنشاطه على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم.

وعثر بداخل الشركة على جوازات سفر لعدد من راغبي السفر للعمل بالخارج، وصور ضوئية لتأشيرات وعقود عمل بإحدى الدول، و 2 أكلاشيه تحمل اسم الشركة، ودفتر إيصالات استلام مبالغ نقدية.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع مالك الشركة متواجد حالياً خارج البلاد.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاة الواقعة.