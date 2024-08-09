أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن عدد الطلاب الوافدين الجدد الذين التحقوا بالجامعات المصرية في العام الدراسي الماضي بلغ 30 ألف طالب، ليصل إجمالي الطلبة الوافدين في مصر إلى 120 ألف طالب، بخلاف 40 ألف طالب يدرسون في جامعة الأزهر.

وأضاف واضاف خلال تصريحات لبرنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن إجمالي عدد الطلاب الوافدين في جميع الجامعات المصرية بما في ذلك الأزهر الشريف يتراوح بين 150 و 160 ألف طالب من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى انضمام دول جديدة خلال العام الماضي إلى قائمة الدول التي رغب طلابها في الدراسة بمصر، مثل الهند وبعض دول شرق آسيا وإفريقيا، معربا عن سعادته بمكانة مصر المتنامية على خريطة التعليم الدولي.

وأوضح أن الإقبال يتزايد بشكل «غير عادي» على التخصصات العلمية كالهندسة والطب، إلى جانب التخصصات المتعلقة بالقطاع الصحي، مشددا أن الجامعات التي تستقطب الطلبة الوافدين لم تعد تقتصر على جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية فقط؛ بل امتدت لتشمل جامعات أخرى مثل طنطا والمنصورة وقناة السويس وجنوب الوادي وكل الجامعات المصرية.

واختتم «عاشور» تصريحاته مرحبا بالطلبة الوافدين من فلسطين والسودان وسوريا، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كل الدعم اللازم لهم، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.