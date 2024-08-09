توج منتخب إسبانيا الأولمبي بالميدالية الذهبية الثانية له في تاريخه بأولمبياد باريس 2024، بعدما انتصر مساء اليوم الجمعة، على منتخب فرنسا بنتيجة 3-2.

ويستضيف ملعب "بارك دي برانس" مباراة فرنسا وإسبانيا في السابعة مساء اليوم بنهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس.

وبادر منتخب فرسنا بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق إنزو ميلوت، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وفشل حارس إسبانيا أرناو تيناس في التصدي لها لتتهادي إلى داخل الشباك.

ومن ثم تعادل فيرمين لوبيز في الدقيقة 18 بعد كرة عرضية من أليكس باين وصلت عند لوبيز سددها أرضية مرت على يمين حارس فرنسا إلى داخل الشباك.

ومن ثم أضاف لوبيز الهدف الثاني للاروخا في الدقيقة 25 بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر ثم تسديدة من أبيل رويز تصدى لها حارس فرنسا وإرتدت منه قابلها فيرمين لوبيز إلى الشباك.

وأنهى أليجاندرو باينا أهداف الشوط الأول عند الدقيقة 28، من ضربة ثابتة سددها أليكس باين بصورة رائعة مرت من فوق الحائط البشري للاعبي فرنسا إلى داخل الشباك.

الشوط الثاني ظهرت رغبة رفاق تييري هنري لتسجيل هدفين للتعادل في المباراة، وهو ما ترجمه ماغني أكليوش لاعب منتخب فرنسا بهدف ثاني في الدقيقة 79 بعد عرضية من مايكل أوليز قابلها ماغني أكليوش بضربة رأس قوية سكنت على يمين حارس إسبانيا إلى داخل الشباك، قبل أن يتعادل منتخب فرنسا عن طريق ماتيتا في الدقيقة 90+3 من ركلة جزاء.

لتتجه المباراة للأشواط الإضافية التي ابتسمت بالكامل لمنتخب إسبانيا إذ أحرز سيرجيز كايلو الهدف الرابع للاروخا في الدقيقة 100، قبل أن يضيف الهدف الخامس في الدقيقة 120 ليقتل المباراة ويتوج إسبانيا بالميدالية الذهبية.

وتأهل منتخب إسبانيا للدور النهائي بعدما انتصر على منتخب المغرب في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-1، أما منتخب فرنسا ففاز على منتخب مصر بنتيجة 3-1.

وفازت فرنسا بذهبية واحدة في الأولمبياد (لوس أنجلوس 1984)، مثل إسبانيا التي حصدت ذهبية برشلونة 1992.

يُشار إلى أن منتخب فرنسا سيتوج بالميدالية الفضية بعد نهاية المباراة، أما منتخب المغرب فسيتوج بالميدالية البرونزية بعدما انتصر على منتخب مصر الأولمبي بنتيجة 6-0 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة الأولمبية.