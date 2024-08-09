جامعة المنيا: الكشف الطبي على 720 حالة من أهالي قرية بني خالد

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار الدور الخدمي الذي تقوم به الجامعة لتقديم خدماتها المتنوعة لقرى محافظة المنيا، أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة قافلة بيئية متكاملة لأهالي قرية بني خالد بمركز مغاغة بالمحافظة، وذلك ضمن المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

أسفرت خدمات القافلة التي شاركت بها الدكتورة أمل كمال، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من أطباء الجامعة في تخصصات جراحة العظام، والجراحة العامة، والأطفال، والنساء والتوليد، والباطنة العامة، والأمراض الصدرية، والروماتيزم، والأمراض العصبية، والرمد، والأنف والأذن، والقلب والأوعية الدموية، عن توقيع الكشف الطبي على 720 حالة من أهالي القرية في مختلف التخصصات. كما تم توزيع الأدوية مجانًا على المستحقين من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية الصحية، وأخرى عن الإسعافات الأولية قامت بهما كلية التمريض، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية نظمتها كلية التربية عن "كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية".