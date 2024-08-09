أشاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي باللاعب محمد مجدي أفشة بعد حسم لقب الدوري بالفوز على سموحة بهدف مساء الخميس في لقاء مؤجل من الجولة 24.

وقال كولر في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي أقيم في برج العرب "لقد كانت مباراة صعبة أخرى وكان متوقعا لأننا نلعب مباراة كل 3 أيام في آخر شهرين، مما يستهلك طاقة اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف "لم نستغل الفرص في الشوط الأول، وسموحة كان بإمكانه أن يسجل من فرصتين أيضا ويقلب اللقاء لصالحه، وتحدثت بين الشوطين مع اللاعبين على ضرورة بذل مجهود مضاعف ورفع الإيقاع".

وتابع المدرب السويسري "سيطرنا أكثر في الشوط الثاني ولكن ليس بالإيقاع المطلوب، بل عابنا البطء بسبب تكتل المنافس وتضييق المساحات".

واستطرد "كل ما حدث كان متوقعا وقاتلنا حتى آخر دقيقة، وأفشة أثبتت مجددا للمرة الثالثة أو الرابعة أنه رجل اللحظات الحاسمة".

وبسؤاله هل يسمح برحيل أفشة هذا الصيف حال تلقيه عرضا جيدا، ليجيب كولر "هل تعرف أنه جاءه عرض رسمي، أنا لست مسؤولا عن الإجابة على أمور افتراضية".