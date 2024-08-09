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ودعت آية شحاتة لاعبة المنتخب المصري للتايكوندو منافسات أولمبياد باريس 2024 والمقامة خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.

وخرجت أية شحاتة من المنافسات بشكل رسمي بعد خسارة البلجيكية “سارة الشرعي” أمام المجرية “فيفيانا مارتون” بنتيجة 2-0 في ربع منافسات وزن تحت 67 لتفقد لاعبة مصر خوض منافسات دور الترضية على الميدالية البرونزية.

وخطفت شحاتة بطاقة تأهله لأولمبياد باريس من خلال التصفيات الأفريقية بعدما نجح في حصد برونزية التصفيات الأفريقية التي أقيمت بالسنغال.

ويمثل فراعنة التايكوندو في الأولمبياد ثلاث لاعبين هم: “سيف عيسي في وزن تحت 80 كجم وأحمد وائل في وزن تحت 68 كجم وآية شحاتة في وزن تحت 67 كجم”.

وتقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 7 أغسطس الى 10 أغسطس، على صالة القصر الكبير في باريس.

وتشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 بأكبر بعثة في تاريخها، حيث تضم 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبًا احتياطيًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 164 رياضيًا يتنافسون في 22 رياضة وتعتبر هذه البعثة الأكبر بين الدول العربية والإفريقية.