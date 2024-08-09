يتمنى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، العودة للملاعب في أسرع وقت، والمشاركة بجانب أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ثنائي القلعة البيضاء.

وكان ميدو قد فجر في وقت سابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلان عودته للدوري المصري كلاعب في الموسم المقبل، بعد 11 عاما من اعتزاله كرة القدم.

قال ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:" أتمنى العودة سريعا للملاعب، أخضع في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي وتدريبي مكثف".

أضاف ميدو:" أتمنى المشاركة بجانب أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ثنائي الزمالك، وذلك لاستقبال العرضيات وتسديدها بالرأس في المرمى".

أتم ميدو:" الزمالك يحتاج للتعاقد مع أشرف بنشرقي، حيث أن الفريق في حاجة لخدماته، وهو الحل الأنسب في الوقت الحالي".