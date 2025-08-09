متحدث عسكري عراقي: قوات تابعة للحشد الشعبي تقف وراء الهحوم على مبنى حكومي في بغداد الشهر الماضي

أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، اليوم السبت، أن نتائج التحقيق في ملابسات الهجوم على دائرة زراعة الكرخ في 27 يوليو الماضي، كشفت عن أن تشكيل كتائب حزب الله في الحشد الشعبي ارتكب هذا الخرق الأمني الذي أوقع ضحايا وإصابات.

وقال النعماني في بيان صحفي "إن لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة أشارت إلى "وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية وإعفاء آمري اللوائين 45 و46 في الحشد الشعبي من مناصبهم، وتشكيل مجلس تحقيق بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة".

وأضاف أنه تم أيضا "إحالة جميع المتورطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية ومحاسبة المقصرين والمتلكئين في إتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم والتأكيد على معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الإنضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك".

كما أكد النعماني في بيانه أن " أوامر القائد العام للقوات المسلحة إلى تشكيلات الأجهزة الأمنية كافة تؤكد بالالتزام التام بالضوابط العسكرية، وعدم التهاون بأي حال من الأحوال في مهام إنفاذ القانون، والوقوف بحزم ضدّ أي خرق للقانون، وأي اعتداء أو تهديد للسلم المجتمعي، أو خروج عن الضوابط والسياقات والأوامر، من قبل أي جهة أو قوّة مهما كانت مهامها أو واجباتها في حال حدوث أي ممارسة غير قانونية".

كما شدد على الالتزام الكامل بضمان وحماية حقوق جميع أبناء الشعب العراقي دون تمييز أو تهاون أو تباطؤ.