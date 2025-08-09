سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت مدينة إسطنبول، مساء السبت، مسيرة ضخمة تحت شعار "كن أملا لغزة" تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب الإبادة الجماعية على يد إسرائيل.

المسيرة التي تنظمها قرابة 15 من منظمات المجتمع المدني في تركيا، بدأت باحتشاد المتظاهرين في ميدان بيازيد على الشق الأوروبي من إسطنبول.

وتهدف المسيرة للفت انتباه الرأي العام العالمي إلى حرب الإبادة الجماعية والحصار الذي تواصل إسرائيل فرضه على غزة.

وأطلق آلاف المتظاهرين هتافات من قبيل "إسرائيل القاتلة ارحلي من فلسطين"، و"أطفال غزة ينتظروننا".

كما رفع المتظاهرون الأعلام التركية والفلسطينية، ولافتات كتبت عليها شعارات من قبيل "القتلة الصهاينة سيُحاسبون"، و"إسرائيل تجوّع غزة".

لاحقا توجه المتظاهرون نحو جامع آيا صوفيا الكبير سيرا على الأقدام، حيث من المقرر أن تختتم الفعالية هناك بتلاوة بيان وأدعية وإلقاء كلمات من قبل ممثلين عن الجهات المنظمة للمسيرة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.