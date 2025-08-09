كوريا الجنوبية: رصدنا إزالة كوريا الشمالية بعض مكبرات الصوت من على الحدود

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أنه رصد قيام كوريا الشمالية بإزالة بعض مكبرات الصوت الخاصة بها من على الحدود المشتركة بينهما، بعد أيام من قيام الجنوب بإزالة مكبرات الصوت الأمامية المستخدمة في بث الدعاية المعادية لبيونج يانج، وذلك في محاولة لتخفيف التوترات بين البلدين.

ولم تكشف هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية عن المواقع التي أزالت كوريا الشمالية مكبرات الصوت منها، وقالت إنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت كوريا الشمالية ستقوم بإزالتها جميعا.

جدير بالذكر أن الكوريين الجنوبيين الذين يعيشون على الحدود، اشتكوا خلال الأشهر الأخيرة من أن مكبرات الصوت الكورية الشمالية تصدر أصواتا مزعجة، تشمل عواء الحيوانات ودق الأجراس، في رد فعل انتقامي للدعاية التي تبثها كوريا الجنوبية.