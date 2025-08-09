«مدينة مصر» تطلق أحدث مشروعاتها فى هليوبوليس الجديدة باستثمارات تبلغ 90 مليار جنيه

أطلقت شركة مدينة مصر أحدث مشروعاتها «تَلالا» فى قلب مدينة هليوبوليس الجديدة، باستثمارات تصل إلى 90 مليار جنيه.

ويستهدف المشروع تحقيق مبيعات تُقدّر بحوالى 202 مليار جنيه حيث يمتد على قطعتى أرض بإجمالى مساحة 491.41 فدان، بما يُعادل 2,064,065.16 متر مربع.

وينقسم المشروع إلى مرحلتين، فالمرحلة الأولى تقع على مساحة 246.31 فدان، أما المرحلة الثانية فتقع على مساحة 245.12 فدان.

وتتكون المرحلة الأولى من المشروع من 4174 وحدة بنظام التشطيب الكامل بما فى ذلك، فيلات مستقلة بمساحة متنوعة تبدأ من 180 مترًا مربعًا حتى 287 مترًا مربعًا، وتاون هاوس بمساحات 175 مترًا مربعًا، وتاون هاوس مزدوج بمساحات حوالى 170 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى وحدات S-Villa بمساحات من 215 إلى 245 مترًا مربعًا، وشقق سكنية بمساحات من 35 إلى 170 مترًا مربعًا، على أن يتم التسليم خلال 4.5 سنوات.

وتعليقًا على إطلاق المشروع، صرح المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلًا: «يعكس إطلاق مشروع تَلالا رؤيتنا الراسخة فى بناء وتطوير مجتمعات عمرانية مستدامة، وتقديم منتجات عقارية بمعايير عالمية، تلبى احتياجات وتطلعات عملائنا المختلفة. لطالما كان هدفنا الدائم، على مدى أكثر من 66 عامًا، هو تقديم تجارب معيشية متكاملة، وتدمج بين الجودة، والرفاهية، والاستدامة». ويأتى تَلالا كخطوة جديدة فى رحلتنا نحو إحداث تأثير إيجابى ومستدام، بما يسهم فى ترسيخ مكانتنا فى قطاع التطوير العقارى المصرى، ويؤكد على خطتنا الطموحة القائمة على الابتكار، والتوسع المدروس، والاستمرار فى تطوير السوق العقارية فى مصر.