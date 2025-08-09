 ترامب يعلن موعد ومكان اجتماعه المرتقب مع بوتين - بوابة الشروق
السبت 9 أغسطس 2025 1:56 ص القاهرة
ترامب يعلن موعد ومكان اجتماعه المرتقب مع بوتين

بوتين وترامب
نشر في: السبت 9 أغسطس 2025 - 1:33 ص | آخر تحديث: السبت 9 أغسطس 2025 - 1:33 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، الجمعة المقبلة.

وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشيال»: «سيُعقد الاجتماع المرتقب بيني، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة المقبلة، الموافق 15 أغسطس، في ولاية ألاسكا العظيمة».

وأضاف: «سأوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقًا،و شكرًا لاهتمامكم بهذا الموضوع».

وبحسب شبكة سي إن إن، ألمح الزعيمان إلى هذا الاجتماع المرتقب بشدة، في الوقت الذي مارس فيه ترامب ضغوطًا كبيرة على بوتين للموافقة على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

 

