فرنسا تدين بشدة خطة إسرائيل بشأن احتلال غزة

أدانت فرنسا مساء الجمعة، خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة بشدة، محذّرة من أنها قد تؤدي إلى "طريق مسدود تماما".

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، أكدت باريس "معارضتها الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه بالقوة".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة "إكس"، إن "الاحتلال الكامل لغزة سيفاقم الوضع الكارثي أصلا في غزة".

وكانت مصر قج أدانت بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة الاحتلال قطاع غزة بالكامل، والذي يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وجددت مصر التأكيد على أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لن تؤدى سوى تاجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة والذي تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.