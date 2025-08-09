مقرر أممي: خطة إسرائيل لاحتلال كامل قطاع غزة تهدف إلى تطهير عرقي شامل

قال باللا كريشيان رجا جوبال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، إن ما يحدث في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 يمثل حملة إبادة جماعية خطيرة تهدد حياة كل السكان.

وأضاف في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، الجمعة، أن تدمير المنازل وتشريد الفلسطينيين بالإضافة إلى نقص المياه والغذاء والأدوية أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل كارثي، محذرًا من أن الأزمة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وأكد جوبال أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن التهجير القسري والتدمير المنهجي للمنازل هدفه طرد الفلسطينيين من أراضيهم.

ولفت إلى أن خطة إسرائيل لاحتلال كامل قطاع غزة تهدف إلى تطهير عرقي شامل، معربًا عن القلق من تفاقم الأزمة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل فعال.

وأكد أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ضرورة ملحة لمنع مزيد من الانتهاكات، محذرًا من أن التقاعس الدولي سيطيل معاناة الفلسطينيين ويزيد من الكارثة الإنسانية.