وزير الخارجية السعودي يتحرك دبلوماسياً لوقف الانتهاكات وضمان المساعدات لغزة

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء الخارجية والمسئولين الدوليين، تناولت آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل إنهاء التصعيد الإسرائيلي وتحقيق التهدئة الإنسانية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت وزارة الخارجية السعودية اليوم أن الأمير فيصل بحث مع وزير خارجية مصر بدر عبدالعاطي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول، والممثلة العليا للاتحاد ال أوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ووزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، المستجدات الميدانية والإنسانية في القطاع.

وأكدت المحادثات أهمية وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، ووضع حد للكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع. كما شددت على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب، ووقف جرائم التجويع، ومنع أي خطوات من شأنها تقويض فرص حل الدولتين وإطالة أمد الصراع.