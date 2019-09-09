 مقتل جندي تركي إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي البلاد - بوابة الشروق
الإثنين 9 سبتمبر 2019 12:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

مقتل جندي تركي إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي البلاد

أنقرة - د ب أ
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 11:17 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 11:17 ص

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل أحد جنودها متأثرا بجروح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة بولاية هكاري جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزارة الدفاع القول، في بيان، إن الجندي كان أصيب بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون من منظمة حزب العمال الكردستاني في قضاء جوقورجا بولاية هكاري.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع المنظمة جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية انفصالية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك