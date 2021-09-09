سجل معدل التضخم في روسيا في أغسطس الماضي أعلى مستوى في 5 سنوات، ما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي سيقرر رفع الفائدة الرئيسية بمعدل أكبر يوم غد الجمعة.

وأعلنت هيئة الإحصاء الاتحادية الليلة الماضية، أن معدل التضخم السنوي سجل 6.7% في أغسطس، بينما ارتفع المعدل الأساسي، الذي لا يشمل السلع سريعة التقلب مثل الوقود والمنتجات الغذائية، إلى 7.1%.

وقوضت البيانات الجديدة الآمال في إمكانية أن تكون ضغوط الأسعار قد بدأت في التراجع، وزادت المخاوف من أن توقعات التضخم ستستمر في الارتفاع.

ورفع المركزي الروسي أسعار الفائدة بـ225 نقطة أساس منذ مطلع العام.