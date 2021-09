موسيماني يوجه رسالة إلى كيروش

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة إلى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «البروفيسور كارلوس كيروش سيرتك الذاتية تتحدث عن نفسها، لك دعمي الكامل، ويسرني أن أكون معك دائما.. أهلا بك كيروش في مصر».

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن أمس الأربعاء تولى كارلوس كيروش مهمة تدريب الفراعنة خلفا لـ حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب.

جدير بالذكر أن كارلوس كيروش تولى قيادة منتخب جنوب إفريقيا من قبل في أول تجربة له والوحيدة في إفريقيا.

El Proffesor, ⁦⁦⁦@Carlos_Queiroz, your⁩ cv speaks for https://t.co/QzC8vkRyZc have my full support.Always a pleasure to be with you.Welcome to Egypt.🙏🤝 pic.twitter.com/KT97r96add