 قصر باكنجهام: بدء فترة حداد على وفاة الملكة إليزابيث من الآن وحتى أسبوع بعد الجنازة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قصر باكنجهام: بدء فترة حداد على وفاة الملكة إليزابيث من الآن وحتى أسبوع بعد الجنازة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 12:22 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 12:22 م

قال قصر باكنجهام، اليوم الجمعة، إن فترة حداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ستبدأ من الآن وحتى سبعة أيام بعد الجنازة، وذلك دون تأكيد موعد الجنازة.

وأضاف القصر - حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - "بعد وفاة الملكة إليزابيث، هناك فترة حداد ملكي من الآن وحتى سبعة أيام بعد جنازة الملكة".

وبغض النظر عن الحداد الوطني - الذي من المتوقع أن تحدده الحكومة اليوم - فإن الحداد الملكي سيقام من قبل أفراد العائلة المالكة وموظفي الأسرة المالكة وممثلي الأسرة المالكة في مهام رسمية إلى جانب القوات الملتزمة بواجبات المراسم.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - قد توفيت في منزلها باسكتلندا أمس الخميس عن عمر ناهز 96 عاما.

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