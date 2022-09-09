وقف إضرابات عمال البريد والسكة الحديد في بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث

دعت النقابات العمالية في بريطانيا إلى وقف إضرابات مقررة بعد إعلان الحداد في البلاد عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.



وأنهى زهاء 115 ألف من عمال خدمة البريد الملكية إضرابهم على مدار يومين والذي كان من المقرر أن يتواصل اليوم الجمعة، فيما ألغت ثلاث نقابات لعمال السكك الحديدية الإضرابات المقررة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وأعلنت أن هذه الاضرابات لن تمضي قدما.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديف وارد، أمين عام نقابة عمال الاتصالات في بريطانيا، قوله عقب وفاة الملكة إن اضراب عمال البريد تم إنهاؤه مبكرا "تقديرا للخدمات التي أدتها للبلاد واحتراما لعائلتها".



وعلى صعيد السكك الحديدية، أعلنت نقابة العاملين بأجر في قطاع النقل أنها سوف "تلغي الإجراءات المقررة خلال شهر أيلول/سبتمبر"، وسوف تحترم فترة الحداد العام في البلاد.



وذكرت نقابة "أسليف" لسائقي القطارات في تغريدة لها على موقع تويتر أنها سوف تؤجل الإجراءات المقررة يوم الخميس المقبل، فيما أعلن الاتحاد الوطني للسكك الحديدية ونقابة عمال السكك الحديدية والملاحة والنقل أن الاضرابات المقررة يوم الخميس والسبت المقبلين سوف يجري تجميدها.