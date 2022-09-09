الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بقيمة 5 مليارات دولار

وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، على تقديم مساعدات إضافية بقيمة 5 مليارات يورو (5 مليارات دولار) لأوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه كييف محاولة صد الغزو الروسي.

وقال نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في براغ :" إنها أخبار رائعة أن أيد الوزراء الجزء التالي من برنامجنا الاستثنائي للمساعدة المالية الكلية".

واقترحت المفوضية الأوروبية زيادة المبلغ في أسواق رأس المال، مع دفع الفوائد والرسوم من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وقال دومبروفسكيس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "وزراء الاتحاد الأوروبي مستعدون لتقديم ضمانات وطنية لتوفير 5 مليارات يورو في شكل قروض".

يشار إلى أن المبلغ المقترح هو جزء من حزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات يورو أعلن عنها في أيار/ مايو الماضي. ولا تزال الدفعة الأخيرة تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي، رغم أنه ينظر إلى الأمر على أنه إجراء شكلي. وقد تم صرف مليار يورو من هذا المبلغ في أوائل أغسطس الماضي.

وتقترض المفوضية من أسواق رأس المال نيابة عن الاتحاد الأوروبي من أجل تمويل المساعدة المالية الكلية، كما هو معروف رسميا.

وقالت المفوضية في بيان إن عمليات المساعدة المالية الكلية هي آداة لمواجهة الأزمات في الاتحاد الأوروبي متاحة للدول المجاورة لدول التكتل التي تعاني من مشاكل حادة في ميزان المدفوعات.

وإلى جانب المساعدة المالية الكلية ، يقدم الاتحاد الأوروبي أشكالا أخرى من الدعم لأوكرانيا من بينها المساعدات الإنسانية ودعم الميزانية والمساعدة الفنية.

وقال وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا اليوم الجمعة، إن بلاده تسعى للحصول على أكثر من 300 مليار دولار من تعويضات الحرب من روسيا.

وتشير التقديرات إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي أعلى بكثير من المبلغ الذي ذكره ماليوسكا.