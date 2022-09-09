مساهم رئيسي في توركويز هيل يرفض عرض الاستحواذ من ريو تينتو

أعلن مساهم رئيسي في شركة التعدين الكندية توركويز هيل ريسورسز، اعتراضه على عرض الاستحواذ المقدم من شركة التعدين الأسترالية العملاقة ريو تينتو بدعوى أن السعر أقل من القيمة الحقيقة لإحدى أكبر شركات تعدين النحاس في العالم.



وافقت ريو تينتو في الأسبوع الماضي على شراء الحصة التي لا تمتلكها بالفعل في شركة توركويز هيل في صفقة تصل قيمتها إلى 3ر3 مليار دولار، وستمنحها مزيدا من السيطرة على منجم أويو تولجوي في منغوليا.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن شركة بنتووتر كابيتال مناجمنت التي تنتقد باستمرار إدارة ريو لشركة توركويز، قالت في بيان اليوم الجمعة، إن سعر شراء باقي أسهم شركة تعدين النحاس الموجود مقرها في مدينة مونتريال الكندية يقيمها بحوالي 65ر8 مليار دولار كندي (66ر6 مليار دولار أمريكي)، ما يمثل جزءا طفيفا من التدفقات النقدية الحرة لشركة التعدين.



وتمتلك بنتووتر حوالي 12% من أسهم توركويز هيل، في حين تمتلك ريو 51% من أسهمها. في الوقت نفسه يوافق أصحاب أكثر من نصف الحصة التي لا تمتلكها ريو تينتو على صفقة الاستحواذ.



وتراجع سهم توركويز هيل في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 7ر2% إلى 87ر40 دولار كندي، في حين ارتفع سعر سهم ريو تينتو في تعاملات بورصة لندن بنسبة 5ر3%.