رئيس وزراء باكستان: الملكة إليزابيث الثانية كانت مصدر قوة للشعب

قال رئيس الوزراء الباكستانى محمد شهباز شريف إن الملكة إليزابيث الثانية كرست حياتها للخدمة العامة غير الأنانية وأن سلوكها الكريم ووجودها الهادئ كان مصدر قوة لشعب المملكة المتحدة.



وفي رسالة بعث بها إلى نظيرته البريطانية رئيسة الوزراء ليز تراس، أعرب رئيس الوزراء عن تعازيه لوفاة الملكة نيابة عن حكومة وشعب باكستان.



وأشاد رئيس الوزراء بالملكة وقال إنها "ترأست التغييرات الجذرية في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم." وقال إن الملكة أظهرت التزامًا ثابتًا تجاه دول الكومنولث وساعدت في تشكيلها لتصبح "عائلة قوية من الدول الحرة التي نعتز بها كثيرًا اليوم".



وفي إشارة إلى زياراتها لباكستان ، قال رئيس الوزراء إن الروابط بين شعب باكستان و الملكة قد تعمقت بمرور الوقت.



وأضاف رئيس الوزراء: "في هذا الوقت العصيب، تبقى أفكارنا وصلواتنا معكم ومع شعب المملكة المتحدة والعائلة المالكة".



كما قام رئيس الوزراء بزيارة إلى المندوبية السامية البريطانية في إسلام أباد لتقديم تعازيه.