مصطفى بكري: الرئيس السيسي لو قال العصر 4 ركعات هيشككوا في اللي بيقوله

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قناة السويس حققت أعلى معدل دخل في تاريخها هذا العام بقيمة 7 مليارات دولار، ومن المتوقع زيادة الإيرادات.

استكمل خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلال افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس عن الحرب الممنهجة ضد مصر.

ذكر أن الذين يروجون الشائعات ضد مصر يعملون لصالح جهات خارجية، مردفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع روحه على كفه وكثيرا ما اكتشفت محاولات لاغتياله.

أضاف الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي بطل انتصر للمصريين في ثورة 30 يونيو ويشعر جيدا بالشعب المصري ومعاناته، مشيرا إلى أن المشككين يريدون إسقاط الدولة، ومهما فعل الرئيس من إنجازات سيشككون فيها «لو قال العصر 4 ركعات هيشككوا في اللي بيقوله»، لأن من هتفوا يسقط حكم العسكر لن يتغيروا.

أكد أن الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس هدفها تعزيز الأسطول البحري للهيئة.

وأوضح أنه توجد طبقة متوسطة تعاني في مصر لكن في الوقت نفسه ثمة تحديات، لأن الدولة المصرية غُيبت على مدار خمسين عاما ووصلت خسائر مصر بعد 2011 إلى 450 مليار دولار.

استطرد: «لن ننسى كيف كانت مصر وكيف أصبحت في عهد الرئيس السيسي، ولن نتحدث ضد بلدنا مهما حدث»، مشيرا إلى أن حديث الرئيس اليوم رسالة لكل المصريين تقول: «أوعوا حد يضحك علينا تاني».

اختتم: «نقف مع الرئيس السيسي بكل قوة لإيمانا بأنه قائد وطني» مردفا: «يعني إحنا غاويين نتشتم؟ لا يا جماعة في ناس لو طلعوا هيهدوا البلد، والوقوف ضد الدولة في هذا التوقيت غباء».