جوريتزكا يودّع بايرن ميونخ في نهاية الموسم

أعلن لاعب الوسط الألماني ليون جوريتزكا أنه سيغادر نادي بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم الجاري، حين ينتهي عقده، رغم اهتمام أندية أوروبية عديدة بضمه.

وصرح اللاعب: «على الرغم من شرفي الكبير بالاهتمام الذي أبدته أندية كبرى، قررت البقاء مع بايرن حتى نهاية الموسم، وفي الوقت نفسه اتفقت الإدارة معي على أن يختتم مسيرتنا المشتركة الناجحة في الصيف».

وجوريتزكا، البالغ من العمر 30 عامًا، انضم إلى بايرن عام 2018 قادمًا من شالكه، وشارك في حوالي 300 مباراة، محققًا 6 ألقاب في الدوري الألماني، وكأسين محليتين، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2020.

وخلال فترة وجوده مع النادي، تطور اللاعب من لاعب موهوب تقنيًا إلى لاعب شامل يمتلك القوة والهيمنة في وسط الملعب، وبرز بشكل خاص في موسم الثلاثية 2019-2020 بجوار زميله جوشوا كيميش.

وأضاف جوريتزكا: «الآن هو الوقت المناسب لبدء فصل جديد كلاعب وكشخص، لكن ما زال أمامنا الكثير لننجزه مع بايرن ومع المنتخب الوطني».

ويحتل بايرن صدارة الدوري الألماني بعد 19 جولة بفارق 8 نقاط، كما تأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.