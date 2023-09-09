هزة أرضية ثانية تضرب المغرب بعد وقت قليل من الزلزال العنيف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضربت هزة أرضية ثانية المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدتها 4.8 درجة على مقياس ريختر.

وقبل قليل، ضرب زلزال مدمر المغرب بلغت شدته 7 درجات، ووقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 77 كيلو مترا جنوب غرب مراكش و60 كيلو مترا غرب أوكايمدن، وفق وكالة «سبوتنيك».

وضربت الهزة الأرضية الثانية، بعد 19 دقيقة فقط من الزلزال الأول الذي بلغت قوته 7 درجات.

ووقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 170 كيلو متر جنوب غرب مراكش و36 كيلو متر شرق أغادير، وفقا لمركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.

وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر.