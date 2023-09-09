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قررت الجزائر، فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدّة مناطق من المغرب.

وقال بيان رئاسي، إن الجزائر أبدت استعدادها التامّ لتقديم المساعدات الإنسانية، ولوضع كل الإمكانات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي.

ويسمح فتح المجال الجوي للجزائر بنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين من وإلى المناطق المنكوبة. حسبما أوضح البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وكانت الجزائر قد قدمت تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب، وقال بيان لوزارة الخارجية إن الجزائر تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية.

وذكر البيان: «تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق. مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين».

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

وتدعم الجزائر، انفصال إقليم الصحراء الغربية، في حين يعتبر المغرب هذه المنطقة جزءا من أراضيه.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، إلى 1037 قتيلا و1204 مصابا، في إحصائية لا يبدو أنها ستكون نهائية.