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يخوض اليوم السبت، منتخب مصر لكرة الشاطئية بقيادة المدرب مصطفى لطفي، مباراته الأولى أمام نظيره الإيطالي في افتتاح بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

واختار المدير الفني لمنتخب مصر قائمة تضم 12 لاعبا، لخوض منافسات البطولة، والتي تقام في اليونان في الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وتضم القائمة كلا من، محمد السيد وإبراهيم حسن لحراسة المرمى، واللاعبين مصطفى شيكا ومحمد عبد النبي لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسيني طه وعبدالرحمن الشافعي وإسماعيل بهجت.

واطمأن محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، على ترتيبات إقامة بعثة المنتخب في اليونان، وتوفير كافة الإمكانيات والدعم للاعبين والجهاز الفني خاصة وأن المشاركة في البطولة جاءت من أجل إعداد المنتخب بشكل قوي قبل انطلاق بطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة في المجموعة الثانية مع منتخبات إيطاليا والبرتغال.