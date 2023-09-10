مصرع سيدة سقط عليها سقف عقار سكني بكوم الدكة في الإسكندرية

لقيت سيدة تدعى "أمنية.ع.ال" 49 عامًا، ربة منزل، مساء اليوم السبت، مصرعها؛ إثر انهيار سقف عقار قديم مكون من دور أرضي "2 محل ومن الداخل سكني" و3 طوابق علوية، كائن في شارع "ابن نباته" منطقة كوم الدكة، وسط الإسكندرية، وتم استخراج الجثة من بين الأنقاض.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، بحدوث انهيار بعقار قديم، عبارة عن حوائط حاملة، وأسقف خشبية، وأسفر عن مصرع سيدة، وذلك في نطاق حي وسط.

وبانتقال الشرطة رفقة قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية ومسئولي الحي وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تم فرض سياج تأميني حول الانهيار، بعد قطع المرافق عن العقار، والعمل على رفع الأنقاض.

ووفقًا لمصدر أمني، لـ"الشروق"، فقد تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار بناء قديم، وسقط السقف الداخلي من الطابق الثالث على الثاني ثم الأول وصولًا للطابق الأرضي، وتقرر إخلاء السكان دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، ومنه إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.