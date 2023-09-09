انتشر مقطع فيديو مؤثرا، لسيدة مغربية تبحث عن أبنائها تحت الأنقاض، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.



وشوهدت السيدة، وهي تتحدث بحرقة وتطلب من الجميع، بالترحم على أبنائها.





وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.



وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، إلى 820 قتيلا و672 مصابا، في إحصائية غير نهائية.



وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.



ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.