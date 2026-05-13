الصحة الجزائرية: مستوى خطر فيروس هانتا في الجزائر يبقى ضعيفا ومنخفضا

قللت وزارة الصحة الجزائرية من خطر انتشار فيروس "هانتا" في البلاد، مؤكدة اتخاذها جملة من التدابير الوقائية والتنظيمية تحسبا لأي تطور محتمل.

وجاء في بيان للوزارة مساء الثلاثاء، أنها "تتابع هذه الوضعية عن كثب، بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة"، على خلفية إخطار صادر عن منظمة الصحة العالمية، يفيد بظهور بؤرة لحالات إصابة بفيروس هانتا على متن سفينة سياحية أجنبية خارج الوطن.

وكشفت الوزارة عن اتخاذها "جملة من التدابير الوقائية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز اليقظة الصحية وضمان المتابعة الوبائية المستمرة، تحسبا لأي تطور محتمل مرتبط بهذا الفيروس، الذي ينتقل عادة عن طريق الاحتكاك بالقوارض المصابة أو بمخلفاتها وإفرازاتها".

واستنادا إلى المعطيات الحالية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، أكدت الصحة الجزائرية أن " مستوى الخطر في الجزائر يبقى ضعيفا ومنخفضا، نظرا لكون البؤرة محصورة في إطارها المحدد وغياب أي ارتباط وبائي مباشر على المستوى الوطني".

وانطلاقا من الاستعداد والتأهب لمواجهة أي تهديد صحي محتمل وحرصا على حماية الصحة العمومية، قامت وزارة الصحة، على الفور، بتنصيب لجنة مركزية مختصة، لتفعيل مجموعة من الإجراءات الاستباقية الوقائية للتصدي لأي احتمال.

كما حرصت على طمأنة المواطنين بأن "الوضعية الحالية لا تستدعي أي قلق أو تهويل"، داعية إلى "الالتزام بالتدابير الوقائية المعتادة، لاسيما الحفاظ على نظافة المنازل وأماكن التخزين، وتفادي الاحتكاك بالقوارض، ضمان التهوية الجيدة للأماكن المغلقة، واستعمال وسائل الحماية المناسبة عند تنظيف الأماكن المعرضة للخطر".