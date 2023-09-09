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أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبه جراء الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش وأسفر عن وفاة وإصابة مئات الأشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المملكة العربية السعودية أعربت عن صادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية، جراء سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد.

وعبرت السعودية عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبه في هذا المصاب الجلل، معبرةً عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حيث نقل التلفزيون الرسمي المغربي عن الوزارة قولها إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

وقالت الداخلية في بيان، إن الضحايا سقطوا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.