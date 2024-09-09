سموتريتش: لن ننتحر جماعيا من أجل المحتجزين

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إنه "لا يوجد اتفاق لإعادة المحتجزين ونبذل قصارى جهدنا لإعادتهم أحياء لكن لن ننتحر جماعيا لأجل ذلك"

وأضاف سموتريتش: "سننهي الحرب عندما نسحق حماس وحزب الله".

في المقابل، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن زعيم حزب معسكر الدولة بيني جانتس قوله إن "لم نتوصل لاتفاق يعيد المحتجزين سنضطر لدخول حرب في الشمال".

وقبل نحو أسبوع، قال جانتس، الوزير المستقيل من مجلس الحرب الذي تم حله لاحقا، إن نتنياهو عرقل صفقات تبادل الأسرى بشكل ممنهج، وإن الوقت قد حان لإجراء انتخابات "وتشكيل حكومة قومية تعبر عن تنوع المجتمع الإسرائيلي كله"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأكد جانتس، أن نتنياهو لن يعيد الإسرائيليين المحتجزين في غزة أحياء، لأنه منشغل ببقائه السياسي، وفق تعبيره.

وأمس الأحد، عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية والسياسية اجتماعا وسط تجدد الاحتجاجات المطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب، في حين نقلت صحيفة إسرائيلية عن مسئول أمريكي أنه سيكون من الصعب التوصل إلى حل وسط بشأن محور فيلادلفيا.

وكانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة قالت في وقت سابق الأحد، إن 20 مدينة وبلدة إسرائيلية ستشهد مظاهرات جديدة للمطالبة بصفقة تبادل فورية.

وقدرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المشاركين في المظاهرات بنحو 750 ألفا، بينهم نصف مليون في تل أبيب، وطالب المحتجون بسرعة إبرام صفقة تبادل، وانتقدوا موقف نتنياهو من الصفقة واتهموه بالتخلي عن الأسرى.