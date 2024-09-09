مصدر عسكري سوري: 3 شهداء و15 جريحا في قصف إسرائيلي على محافظة حماة

أعلن مصدر عسكري سوري استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة عشر آخرين في قصف إسرائيلي على مناطق في محافظة حماة وسط سوريا ليل الأحد/ الاثنين.

وقال المصدر العسكري السوري، إن العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة خمسة عشر آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية".

وأفاد مدير المشفى الوطني في مدينة مصياف الدكتور فيصل حيدر في تصريح صحفي "بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على محيط مصياف إلى 4 شهداء و13 مصاباً بعضهم بحالة حرجة فيما تستمر سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى".

وذكرت مصادر محلية في محافظة حماة أن عدد الشهداء والجرحى مرشح للارتفاع نظراً للقصف العنيف الذي تعرضت له مدينة مصياف وأن حرائق كبيرة اندلع على طريق عام مصياف وادي العيون بريف حماة الغربي وأن أضرارا كبيرة لحقت بممتلكات المدنيين".

وكانت مصادر مقربة من القوات الحكومية أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لقصف إسرائيلي شنته طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية وأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري المتواجدة في محافظتي حماة وحمص تصدت للقصف الإسرائيلي الذي شنته طائرات حربية إسرائيلية على شكل ثلاث دفعات".

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن سقوط حطام صواريخ في مدينة طرطوس على الساحل السوري جراء تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية.

وشنت إسرائيل خلال العام الجاري أكثر من 30 غارة على الأراضي السورية تركزت أغلبها في محيط العاصمة دمشق وريفها.





