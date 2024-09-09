وقعت شركة سوديك، شركة التطوير العقاري الرائدة في مصر، تسهيل ائتماني مشترك طويل الأجل بقيمة 4.14 مليار جنيه مع بنك مصر والبنك التجاري الدولي، لتمويل نفقات تطوير مشروع الـ 464 فدانًا الذي تطوره الشركة في زايد الجديدة، والذي يضم مشروعي VYE وKarmell.

ويستخدم التسهيل الائتماني لتمويل جزئي لنفقات التطوير المتبقية للمشروع، بالإضافة لسداد النفقات الأخرى المتعلقة بتطوير المشروع.



من المتوقع أن يصبح مشروع الشركة قلب مدينة زايد الجديدة، حيث سيقدم مفاهيمًا جديدة للتعيلم والتسوق والرياضة والترفيه والعمل. ويعد هذا المشروع ثاني أكبر مشروعات سوديك في منطقة غرب القاهرة، حيث يضم أكثر من 5000 وحدة سكنية متنوعة كما انه يبعد 10 دقائق فقط عن سوديك ويست.

يعد التوقيع على هذا التسهيل الائتماني مع اثنين من أبرز البنوك المصرية وهما بنك مصر والبنك التجاري الدولي المرتبين الرئيسين للتسهيل، بمثابة شهادة عملية على مصداقية سوديك في السوق المصري وقوة مركزها المالي، كما يعكس ثقة البنوك المصرية في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

ويستهدف هذا التسهيل الائتماني زيادة نسبة الرافعة المالية للشركة، مما يعمل على تعزيز عوائد المساهمين.



حضر مراسم التوقيع على التسهيل الائتماني كلاً من أيمن عامر، مدير عام سوديك، محمد الاتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي مصر، سها أبو ذكري، رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي مصر وكبار المسؤولين التنفيذيين في سوديك وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.

من جانبه قال أيمن عامر، مدير عام سوديك: "سعداء بالتعاون مرة أخرى مع بنك مصر والبنك التجاري الدولي، واللذان يعتبران من أهم شركاء سوديك خلال السنوات السابقة، ومن أبرز البنوك العاملة في مصر. ويأتي توقيع هذا التسهيل الائتماني كدليل على أدائنا المالي المتميز وتدفقاتنا النقدية القوية، والسيولة المالية التي تتمتع بها قائمة المركز المالي للشركة، بالإضافة لعلاقاتنا الاستراتيجية طويلة الأجل مع كبرى البنوك المصرية، وهو ما يتيح لنا سهولة الاقتراض ويدعم جهودنا في تحقيق النمو المستدام لسوديك".

وأشاد محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنكي مصر، والبنك التجاري الدولي والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وأن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.

وقال حسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ان التمويل يأتي استمراراً للعلاقة الممتدة مع الشركة واستثماراتها في مصر. حيث تعد شركة سوديك احد اهم واكبر المطورين العقارين السوق المصري، ويقع المشروع الممول بموقع استراتيجي بمدينة زايد الجديدة على بعد 10 دقائق من سوديك ويست بالقرب من مطار سفنكس الدولي الجديد. ومن المتوقع أن يضم أكثر من 5000 وحدة على مساحة 464 فدان ويعد ثاني أكبر مشروع للشركة بمنطقة غرب القاهرة. وقد تم اخذ عوامل الاستدامة بعين الاعتبار عند تصميم المشروع حيث قامت الشركة بالتعاون مع الشركات الناشئة والشركات العاملة بمجال الاستدامة لتحقيق تلك الأهداف. وهو ما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة.

وتعليقاً على التسهيل الائتماني قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي مصر: "دائماً ما يسعدنا التعاون مع سوديك كونها واحدة من الشركات الرائدة في قطاع التنمية العقارية، حيث ان استراتيجية البنك التجاري الدولي موجهة لدعم المطورين العقاريين المميزين مثل سوديك. كما أن التعاون بين بنكين رائدين في القطاع المصرفي المصري مثل البنك التجاري الدولي مصر وبنك مصر في هذا التسهيل الائتماني المشترك يتماشى مع استراتيجية الدولة في التوسع العمراني والتي تعد أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد المصري."

قالت سها أبو ذكري، رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي مصر: “نحن سعداء بتوقيع هذا التسهيل الائتماني المشترك الجديد بقيمة 4.14 مليار جنيه مع سوديك، حيث يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لنا منذ أول عملية إقراض للشركة في عام 2014. ان فريق العمل بالبنك التجاري الدولي فخور بتعزيز علاقته طويلة الأمد مع كيان مرموق مثل شركة سوديك. أود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر فريق العمل بالبنك التجاري الدولي مصر وبنك مصر وبيكر أند مكنزي ووايت اند كيس الذين لم يدخروا جهد لضمان إتمام هذه الاتفاقية في الوقت المحدد".