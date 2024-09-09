14 شهيدا و43 جريحا في القصف الإسرائيلي على سوريا

أعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مصياف بسوريا إلى 14 شهيدا و43 جريحا منهم 6 في حالة خطرة.

ووفقاً لمصدر عسكري سوري، نفذ الاحتلال عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان حوالي الساعة 23:20 مساء الأحد، مستهدفاً مواقع عسكرية في المنطقة الوسطى، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها.

من جهته، صرح مدير المشفى الوطني في مصياف، فيصل حيدر، بأن عدد الضحايا بلغ 14 والجرحى 43 وُصفت حالة بعضهم بالحرجة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وتسبب العدوان أيضاً بأضرار جسيمة على طريق مصياف وادي العيون، إلى جانب اندلاع حريق كبير تعمل فرق الإطفاء على السيطرة عليه.

ومن جانبها، نقلت القناة الإسرائيلية الرسمية عن مصادر، إن سلاح الجو شن الليلة الماضية وفجر اليوم 5 غارات على مواقع داخل سوريا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المواقع المستهدفة بسوريا بينها مركز لتطوير أسلحة دمار شامل في مصياف بحماة، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.