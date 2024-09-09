 بلاغ بعملية سطو ومطاردة.. الهجرة غير الشرعية تستنفر الدرك المغربي في سيدي بوزيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلاغ بعملية سطو ومطاردة.. الهجرة غير الشرعية تستنفر الدرك المغربي في سيدي بوزيد

وكالات
نشر في: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 2:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 سبتمبر 2024 - 2:01 ص

استنفرت عناصر الدرك الملكي المغربي بالمركز الترابي سيدي بوزيد مساء الأحد عناصرها بعد تلقيها بلاغا يفيد بسطو شخص على مركب تقليدي ومحاولته الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وتمكنت عناصر الضابطة القضائية من إحباط عملية الهجرة بعد محاصرة المشتبه به وتخليه عن المركب الذي سرقه والإبحار سباحة في المحيط الأطلسي.

وذكرت صحيفة "هسبريس" بأن عناصر الدرك الملكي أوقفت المشتبه به على مستوى الشاطئ الصخري لسيدي بوزيد على المحيط الأطلسي.

وعرفت العلمية تجمهرا كبيرا للمواطنين الذين تابعوا التدخل الأمني وإيقاف المشتبه به وتصفيده قبل اقتياده إلى مركز الدرك بسيدي بوزيد قصد الاستماع إلى أقواله بخصوص الاستيلاء على المركب من الجرف ومحاولة الهجرة غير النظامية.

جدير بالذكر أن فريق الوقاية المدنية قام بحملة تمشيط داخل البحر وعلى شطه، بمعية الدرك قصد الوصول إلى بعض المشتبه فيهم المفترضين الذين كانوا رفقة الشاب المشتبه فيه الرئيسي.


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