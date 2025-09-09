الأونروا: الهجمات على أبراج غزة أدت لنزوح عشرات العائلات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الهجمات على الأبراج السكنية في غزة أدت إلى نزوح العشرات من العائلات.

وأضافت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن هذه الهجمات تركت العديد من الأشخاص في الشوارع دون مأوى أو ضروريات أساسية.

وأوضحت أنه في ظل القيود الشديدة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، فإن معاناة النازحين بالفعل تتفاقم، مؤكدة ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

The attacks on residential towers in #Gaza have displaced dozens of families, many left on the streets without shelter or basic necessities.



With humanitarian access severely restricted, the suffering of already displaced persons is only deepening.



We need a #CeasefireNow.

وأمس الاثنين، قال الدفاع المدني في غزة إنّ طائرات الاحتلال دمّرت خلال 72 ساعة فقط خمسة أبراج سكنية شاهقة تضم 209 شقق، كانت تؤوي ما يزيد على 4100 طفل وامرأة وكبير سن، ما جعلهم بلا مأوى.

وأضاف أنّ القصف استهدف أيضًا 350 خيمة نزوح، كل واحدة تضم نحو 10 أشخاص، أي ما يقارب 3500 نازح فقدوا ملاذهم الأخير.

وأشار الدفاع المدني إلى أنّ الحصيلة الإجمالية تعني تشريد نحو 550 عائلة، أي ما يزيد على 7600 إنسان باتوا يعيشون في العراء محرومين من أبسط مقومات الحياة.

وحذّر من أنّ غزة تحترق والإنسانية تُباد، موجهًا نداء عاجلاً إلى المجتمع الدولي للتدخل وإنقاذ آلاف الأبرياء.