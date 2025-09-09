مظاهرات في مدن فرنسية احتفالا بسقوط حكومة بايرو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت مدن فرنسية عدة، مساء الاثنين، احتفالات بسقوط حكومة فرانسوا بايرو، بعد 9 أشهر من توليها مهامها.

ونظّم مواطنون مظاهرات في مدن بينها ليون ومونبلييه ونانت، احتفالا بسقوط الحكومة، بحسب مراسل الأناضول.

وتجمع المتظاهرون في ليون، في ساحة تيرو أمام مبنى البلدية، رافعين أعلام فلسطين ولافتات حملت عبارة "وداعا بايرو".

واستخدمت الشرطة في ليون الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين المحتفلين بسقوط الحكومة.

والاثنين، صوّت البرلمان الفرنسي لصالح إسقاط حكومة بايرو بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، وذلك بعد 9 أشهر من توليها مهامها، لتصبح أول حكومة منذ العام 1958 تفشل بالحصول على الثقة في تصويت طلبته بنفسها.

وصوّت 194 نائبا لصالح حكومة بايرو، مقابل 364 منحوا أصواتهم لحجب الثقة، مما فاقم الأزمة السياسية وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.