كالاس: انقسام داخل الاتحاد الأوروبي يحول دون اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، الثلاثاء، إن خلافات بالرأي بين الدول الأعضاء تمنعها من اتخاذ إجراءات ضد تصرفات إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمتها أمام جلسة للبرلمان الأوروبي بعنوان: "غزة عند نقطة الانهيار.. تحرك الاتحاد الأوروبي لمكافحة المجاعة، وإطلاق سراح الأسرى، والحاجة إلى المضي قدما نحو حل الدولتين".

وردا على انتقادات حول موقف الاتحاد الأوروبي السلبي واتباعه معايير مزدوجة بخصوص قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ نحو عامين، قالت كالاس إن ذلك كان نتيجة لانقسام الدول الأعضاء.

وأوضحت أن الدول الأعضاء تركز حاليا على مبادراتها الخاصة فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على إسرائيل.

وأشارت إلى إجراء تقييم شامل بناء على طلب هولندا بشأن امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تنص على معيار "الامتثال لحقوق الإنسان".

وأضافت: "أعددنا قائمة بالخيارات المتاحة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير خطة عملها، واقترحت المفوضية لاحقا تعليق بعض البنود المتعلقة بمشاركة إسرائيل في برنامج أفق أوروبا (العلمي لفترة 2021 و2027)، لكن الدعم اللازم لم يتوفر بعد".

وأكدت أن خيارات الاتحاد الأوروبي محدودة ما لم يتحقق إجماع بين دول الاتحاد.

وقالت: "أعتقد أننا يجب أن نواصل جهودنا الدبلوماسية مع الحكومة الإسرائيلية، لأنه إذا لم نتحدث فلن نصل إلى أي مكان".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و605 شهداء، و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 399 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.