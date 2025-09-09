عائلة مردوخ تتوصل لاتفاق يضمن بقاء لاكلان مسيطرا على فوكس نيوز

توصلت عائلة روبرت مردوخ إلى اتفاق بشأن إدارة إمبراطوريته الإعلامية بعد وفاته، ما يضمن عدم حدوث أي تغيير في التوجه التحريري لشبكة "فوكس نيوز"، القناة الأكثر شعبية لدى الرئيس دونالد ترامب والمحافظين.

وينص الاتفاق على إنشاء صندوق استئماني يمنح السيطرة على شركة "فوكس كورب" للاكلان مردوخ، الوريث الذي اختاره مردوخ ويتولى إدارة "فوكس" في السنوات الأخيرة، إلى جانب شقيقتيه الأصغر سنا، جريس وكلوي.

وبموجب الصفقة، يتخلى الأشقاء الثلاثة الأكبر للاكلان – برودنس ماكلويد وإليزابيث مردوخ وجيمس مردوخ – عن أي مطالب بالسيطرة على "فوكس"، مقابل حصولهم على أسهم تُقدّر قيمتها حاليا بـ 3ر3 مليار دولار، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز التي كانت أول من كشف تفاصيل الاتفاق.