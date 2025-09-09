عضو المكتب السياسي لحركة حماس يكشف تفاصيل هجوم الدوحة ويؤكد مقتل عدد من المرافقين

كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» سهيل الهندي، عن تفاصيل الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مقر تواجد وفد الحركة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال خلال لقاء لقناة «الجزيرة»، مساء الثلاثاء، إن الفريق المفاوض وبعض قيادات حركة حماس عقدت اجتماعًا بعد ظهر اليوم، لمناقشة الأفكار التي أرسلتها الولايات المتحدة، والورقة التي أرسلها الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف: «كانت هناك جدية وانفتاح كبير على ما تم إرساله، ثم تفاجأت قيادة الحركة خلال الاجتماع بالهجوم البربري الحاقد الإجرامي على قيادتها، ونؤكد أن دماء قيادة الحركة كدماء أي طفل وامرأة وشيخ فلسطيني».

وأكد أن «قيادة الحركة نجت من تلك المحاولة بجبانة»، معقبًا: «هي الآن بخير كبير بفضل الله، ورد الله كيد المجرمين ونتنياهو والعصابة الإجرامية».

وأوضح أن رئيس حركة حماس خليل الحية، كان يقود الاجتماع إلى جانب زاهر وجبارين، وعدد من القيادات، مؤكدًا نجاتهم جميعًا.

وأشار إلى ارتقاء مجموعة من الشهداء، وعلى رأسهم: جهاد لبد، مدير مكتب رئيس مكتب حماس في قطاع غزة، وهمام خليل الحية، ومجموعة من المرافقين الذين انقطع الاتصال بهم، وهم: عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد عبد المالك.

وقصفت إسرائيل الوفد المفاوض لحركة «حماس»، اليوم الثلاثاء، وأدانت دولة قطر هذا الاعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

ودوّت الانفجارات في الدوحة عصر اليوم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

وقال مصدر قيادي في حماس لقناة «الجزيرة» إن إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية، لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية.