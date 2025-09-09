اتحاد الكرة: موقف منتخب مصر سليم في اختيار الزي أمام بوركينا فاسو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن موقف المنتخب الوطني سليم تماماً فيما يتعلق باختيار ألوان زيه في مواجهة بوركينا فاسو، المقررة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد أن الاختيار جاء وفق اللوائح التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الخاصة بالأطقم الأساسية والاحتياطية للمنتخبات، وهو ما أكده الفيفا في خطاب رسمي وُجّه إلى مراقب المباراة.

وينطلق اللقاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يخوض الفراعنة المباراة بالزي التقليدي المكوّن من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء.

يدخل المنتخب المصري المواجهة وهو متصدر للمجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، متقدماً على بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بـ14 نقطة.

ويكفي الفراعنة الفوز لحسم بطاقة التأهل إلى المونديال مباشرة قبل جولتين من نهاية التصفيات.

في حالة التعادل: سيحتاج المنتخب إلى الفوز في مباراة واحدة على الأقل من المباراتين المتبقيتين، أو التعادل فيهما لضمان الصعود.

في حالة الخسارة: سيكون الفوز في آخر جولتين ضرورياً لتأمين التأهل دون انتظار نتائج المنافسين.

يقود اللقاء طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية بقيادة جيسي نكونكو، ويعاونه كل من ستيفن دانيك موتاسي ومالوندي تشاني يانيس، بينما يتولى تشيمالا كابونجو مهمة الحكم الرابع.