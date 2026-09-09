يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والمقاولون العرب، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

ويحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب في تمام الثامنة مساءً على استاد المقاولون العرب، في لقاء يدخل إليه الفريق الأحمر بحثًا عن مواصلة بدايته المثالية والحفاظ على العلامة الكاملة.

وحقق الأهلي الفوز في مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة، بعدما تفوق على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، ثم تجاوز زد بهدفين دون رد، قبل أن يخطف انتصارًا صعبًا أمام سموحة بهدف دون مقابل سجله ياسر إبراهيم.

في المقابل، حصد المقاولون العرب 3 نقاط من أول 3 جولات، بعدما خسر أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم سقط أمام المصري بنتيجة 3-2، قبل أن يحقق فوزه الأول في المسابقة على حساب الجونة بهدف دون رد.

وتحمل مواجهة الليلة طابعًا خاصًا بالنسبة لعدد من لاعبي الفريقين، بعدما سبق لـ7 لاعبين ارتداء قميص الأهلي والمقاولون العرب خلال مسيرتهم، ويأتي في مقدمتهم عمر كمال عبدالواحد، الذي انتقل إلى ذئاب الجبل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب رحيله عن القلعة الحمراء.

محمود أبو السعود

بدأ حارس المرمى مشواره مع الأهلي، ولعب ضمن صفوف الفريق بين عامي 2010 و2014، قبل أن ينتقل إلى المقاولون العرب بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأحمر.

عمر كمال عبدالواحد

ارتدى قميص الأهلي في عام 2024، واستمر مع الفريق حتى انتقاله إلى المقاولون العرب خلال صيف 2026.

ميدو جابر

لعب ميدو جابر ضمن صفوف الأهلي عام 2016، قبل أن ينضم إلى المقاولون العرب في صيف 2026، قادمًا من المصري البورسعيدي.

إبراهيم عادل

يُعد من ناشئي الأهلي، حيث بدأ مسيرته مع فريق تحت 19 عامًا في 2024، قبل أن ينتقل إلى المقاولون العرب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

خالد عبد الفتاح

انضم إلى الأهلي في 2023، قبل أن ينتقل إلى المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، والتي تستمر حتى يونيو 2027.

شادي حسين

ارتدى شادي حسين قميص الأهلي خلال عام 2022، قبل أن ينتقل إلى المقاولون العرب في الميركاتو الصيفي الأخير، قادمًا من نادي زد.

طاهر محمد طاهر

بدأ طاهر محمد طاهر مشواره مع المقاولون العرب عام 2014، قبل أن ينتقل إلى الأهلي في 2020 قادمًا من ذئاب الجبل، ليواصل مسيرته مع القلعة الحمراء.