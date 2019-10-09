رينارد يشدد على أهمية مباراة سنغافورة بالتصفيات الآسيوية

أكد الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي الاول لكرة القدم على أهمية مباراة المنتخب (الأخضر) غدا الخميس أمام منتخب سنغافورة ضمن مباريات الجولة الثالثة لتصفيات المرحلة الثانية المزدوجة للتأهل لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022، مؤكدا أن ذلك يرجع لأن المنتخب السعودي يلعب على أرضه وبين جماهيره.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء للحديث عن اللقاء "المباراة على أرضنا وأمام متصدر المجموعة، قرأنا خصمنا جيدًا، ويجب أن نمحو الصورة السيئة، وأن نعيد رسم البسمة من جديد على وجوه جماهيرنا".

وأعفت القرعة المنتخب السعودي من خوض مباريات الجولة الأولى، قبل أن يستهل مبارياته في الجولة الثانية أمام المنتخب اليمني، الذي تعادل معه 2 / 2 في المباراة التي أقيمت على ستاد البحرين الدولي في العاشر من سبتمبر الماضي.

وأوضح رينار "الشهر الماضي لعبنا مباراتين، واحدة ودية أمام مالي وأخرى رسمية أمام اليمن، حدث تفاوت في المستوى وهو ما خلق حالة من القلق لدى الجماهير السعودية، ولكن غدًا ليس لدينا أي عذر".

واختتم " اللاعب المحترف بإمكانه اللعب في أي ملعب ومنطقة، صحيح أن المنتخب يلعب هنا لأول مرة ولكن الجماهير متعطشة لدعمنا، ونحن نرغب في إسعادهم لنسجل نتيجة مميزة في أول مباراة هنا"

وسوف تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة التي تبعد عن العاصمة الرياض بحوالي 350 كيلو مترا .