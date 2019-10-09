الكاف: التغيير مستمر في لوائح دوري أبطال إفريقيا

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قال شيهو ديكو عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه من المتوقع تغير لوائح أخرى بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد جعل نهائي البطولة من مباراة واحدة.

وتحدث ديكو في تصريحات تلفزيونية قبل انطلاق قرعة مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية: "يجب أن نتطور ونهتم بمسابقات الأندية أكثر وأكثر ونتمنى أن تسيير الامور بشكل جيد".

وأضاف: "غيرنا في المسابقة وجعلنا نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة، ونتوقع تغير أكثر بالمنافسة".

وواصل: "كل لاعب في القارة بعد ذلك سيرغب في المشاركة في بطولة دوري أبطال افريقيا ونحاول جعل المنافسة أفضل وأفضل".

ومن المقرر أن تقام مساء اليوم الأربعاء قرعة مسابقتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية، ويمثل مصر بالقرعة الأهلي والزمالك بدوري الأبطال، وبيراميدز والمصري بالكونفدرالية.