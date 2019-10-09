افتتاح مدرسة فى مطروح بعد تجديدها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى

افتتح سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مدرسة الغرابيل الموامنة بالنجيلة التى أعيد صيانتها وتجديدها بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمى التابع للأمم المتحدة كأول مدرسة مجتمعية ذكية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم تجديد المدرسة مع توفير الأدوات اللازمة كالتابلت وجهاز وشاشة العرض لتحقيق الاستفادة المستهدفة للتلاميذ، كما تم تدريب معلمى المدارس المجتمعية على استخدام مصادر التعليم عبر الإنترنت وتمكينهم من استخدام المواد التعليمية المتاحة رقميا.

واستعرض منجستاب هايلى ممثل ومدير مكتب برنامج الاغذية العالمى بمصر، نشاط البرنامج الذى تم تنفيذه بمحافظة مطروح خلال الفترة الماضية، حيث تم توزيع بطاقات قسائم الغذائية على 720 أسرة من طلبة التعليم المجتمعى وتعريف المعلمين ببرنامج القسائم الغذائية وتم تحويل المبالغ المستحقة استعدادا لصرف الدفعة الأولى منها، وتدريب 15 فردا من مديرية الزراعة والتربية والتعليم والمجلس القومى على ريادة الأعمال والنوع الاجتماعى، وتدريب مجموعة من الأمهات بالنجيلة، ودراسة جدوى مشروعات مدرة بالدخل كبيوت الدواجن والحمام لتحسين سبل المعيشة بالتعاون مع مديرية الزراعة.