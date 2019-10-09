صحيفة حكومية سورية: تركيا تواصل «الترويج الإعلامي السخي» لعمليتها شرق الفرات

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اعتبرت صحيفة "الوطن" الحكومية السورية أن تركيا تواصل "الترويج الإعلامي السخي" للعملية العسكرية التي تقول إنها ستطلقها في أي لحظة في مناطق شرق الفرات بسوريا.

وذكرت الصحيفة اليوم الأربعاء: "وسط حالة من التحضير الإعلامي التركي السخي لما يجري الترويج له عن عدوان محتمل على شرق الفرات، بدا تريث أنقرة واضحا قبيل الخوض في خيار عسكري، لا يبدو أنه نال الرضا الأمريكي المطلوب، ولا الموافقة الإقليمية اللازمة".

واعتبرت أن "الساعات الماضية كشفت عن عمليات عسكرية محدودة، لم تتجاوز الحدود السورية حتى الآن".

يتزامن هذا مع تأكيد رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون أن تركيا بصدد عبور الحدود السورية برفقة الجيش السوري الحر.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الليلة الماضية بأنه رصد سقوط قذائف أطلقتها القوات التركية على محيط وأطراف منطقة رأس العين عند الشريط الحدودي شرق الفرات، بالتزامن مع استهدافها للمنطقة بالرشاشات الثقيلة.