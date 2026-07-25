الهند: ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 61 قتيلا ونزوح أكثر من 700 ألف شخص

قال مسئولون اليوم السبت، إن حالة الفيضانات في ولاية آسام الواقعة شمال شرقي الهند لا تزال قاتمة، وذلك رغم بدء منسوب المياه في الانحسار في بعض المناطق، بينما لقى 61 شخصاً حتفهم بعد أيام من أمطار موسمية غزيرة تسببت في فيضان نهر براهمابوترا، وتضرر أكثر من 700 ألف شخص في تسع مقاطعات، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وبحسب بيان هيئة إدارة الكوارث في ولاية آسام الصادر ليلة الجمعة، فقد 14 شخصاً آخرين حياتهم في الطوفان خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 61 هذا العام.

وبحسب التقرير اليومي للفيضانات الصادر عن الهيئة، تضرر أكثر من 705100 شخص في مقاطعات تشارايديو، وديماجي، وديبروجاره، وجولاجات، وهوجاي، وجورهات، وكاربي أنجلونج، وناجاون، وسيفاساجار.

وقال رئيس وزراء آسام، هيمانتا بيسوا سارما، إن حكومته ستقدم إمدادات الإغاثة لما لا يقل عن 80 ألف شخص متضرر من الفيضانات، حتى مع بقاء الوضع حرجاً مع استمرار ارتفاع منسوب العديد من الأنهار بسبب الأمطار المتواصلة.

ورسم النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا، مايور بورجوهين، صورة قاتمة وبائسة لجهود الإغاثة من الفيضانات التي تبذلها الإدارة في منطقة نازيرا الفرعية بمقاطعة سيفاساجار خلال اجتماع لمراجعة الأوضاع.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في بيانها أيضا، إنه بسبب الفيضانات الواسعة النطاق، تأثرت نحو 3 ملايين من الحيوانات الأليفة والدواجن في جميع أنحاء الولاية.