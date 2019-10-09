بكين تعارض بشدة قرار واشنطن فرض قيود على تأشيرات مسؤولين صينيين بشأن «شينجيانج»

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أعلنت الصين اليوم الأربعاء، معارضتها الشديدة لقرار وزارة الخارجية الأمريكية بفرض قيود تتعلق بمنح التأشيرة على مسؤولي الحزب والحكومة الصينيين وعائلاتهم المرتبطين بما وصفته بـ "الإساءة" إلى الأقليات في منطقة "شينجيانج" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن "الصين تؤكد مجددا أن شؤون شينجيانج هي شؤون داخلية بحتة للصين وليس لأي بلد حق التدخل فيها".

وأضاف شوانج "لا يوجد في شينجيانج على الإطلاق ما يسمى بقضية حقوق الإنسان التي تدعيها الولايات المتحدة".

وتابع بالقول "بغض النظر عن العذر الذي استخدمته الولايات المتحدة لفرض القيود على الكيانات والموظفين الصينيين بشأن قضية شينجيانج، فإن الصين تعارض ذلك بشدة".